Assemini, 24enne arrestato per spaccio di stupefacenti

Il pomeriggio del 19 febbraio i Carabinieri della Stazione di Assemini hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un 24enne disoccupato del luogo.

Durante un servizio di prevenzione e di controllo del territorio, i militari hanno notato nei pressi dell’abitazione del giovane una persona che attendeva di farvi accesso; avvertito nelle immediate vicinanze un forte odore provenire dall’interno e attribuibile alla presenza di sostanze stupefacenti, hanno deciso di procedere alla perquisizione domiciliare rinvenendo nella disponibilità del giovane un involucro contenente 203 gr. di marijuana, un contenitore in plastica con ulteriori 12 gr. della medesima sostanza, un bilancino di precisione e materiale da confezionamento. Il giovane, incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere sottoposto nella mattinata odierna a rito per direttissima.