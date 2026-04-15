Colpo di coda del maltempo, in tutto il Cagliaritano vento freddo e temporali. Ma già da questo fine settimana tutto cambierà: per gli esperti saranno sole e picchi di 30 gradi a prevalere su buona parte dell’Isola.

Un pomeriggio non proprio primaverile quello di oggi, caratterizzato dal forte maltempo che ha prevalso in tutto il Sud Sardegna. Ad Assemini le strade del centro storico si sono allagate, creando disagi a residenti e automobilisti. Anche Cagliari non è stata risparmiata dalla pioggia che, per alcune decine di minuti, è scesa copiosa.

Chi attende il bel tempo, non dovrà aspettare tanto: i prossimi giorni, infatti, le previsioni meteo annunciano un netto miglioramento con tempo stabile e soleggiato.