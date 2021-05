Assembramenti e divieti violati per il 1 maggio: sanzioni a San Vito, Dolianova e Villanovafranca

Il 1 maggio, a Villanovafranca, i Carabinieri della Stazione durante un servizio di prevenzione e di monitoraggio del rispetto delle normative vigenti per contrastare la diffusione dell’emergenza pandemica hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari 6 persone, tutte residenti a Villanovafranca. Controllati nella pubblica strada mentre creavano un assembramento, non hanno nemmeno indossato i dispositivi di protezione delle vie aeree.

Sempre il 1 maggi i Carabinieri della Stazione di San Vito hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari un 38enne del luogo che non ha fornito alcuna valida giustificazione circa la sua presenza fuori dalla sua abitazione oltre le 22.