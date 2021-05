Ubriaco causa un incidente a Carbonia, il test rivela anche l’uso di droga

Il 1 maggio, i Carabinieri della Stazione di Teulada, a conclusione degli accertamenti di polizia giudiziari, hanno denunciato all’A.G. in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, G.P., di Iglesias, disoccupato. L’uomo, transitando a bordo del proprio veicolo in via Umbria di Carbonia, non si è fermato al semaforo rosso e ha causato un sinistro stradale. Sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici presso l’ospedale Sirai di Carbonia, è risultato positivo al test per le sostanze stupefacenti e positivo all’etanolo.