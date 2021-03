Assalto alle seconde case: “Assurdo, in Sardegna venga solo chi ha necessità”

Assalto alle seconde case: a Radio CASTEDDU, Fabio Gatti, 28 anni di Monserrato. “Sono contro questa situazione perché è ancora presto per far giungere i turisti e anche il fatto, che le persone arrivino nelle seconde case, trovo sia un po’ ingiusto. È un rischio e ci può portare dei problemi molto più elevati rispetto a quelli che ci sono, perché da noi non c’è il pericolo come nel nord Italia però, con l’arrivo di tante persone dalle zone rosse, si potrebbe provocare un aumento dei contagi e, poi, si ritornerebbe al punto di partenza come già accaduto l’anno scorso. Dovrebbero arrivare solo le persone per motivi necessari”.

