Aspal Sardegna, ecco tutte le offerte di lavoro nell’Isola

ANNUNCI BORSA LAVORO

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

BONORVA

Un’azienda cerca 1 operatore con laurea in scienze infermieristiche. Offre un contratto a tempo determinato.

TORTOLI’

Un’azienda di Tortolì cerca 1 magazziniere consegnatario di articoli all’ingrosso. Offre un contratto a tempo determinato.

CARBONIA

Un’azienda di Carbonia ricerca 1 farmacista. Offre un contratto a tempo determinato.

OROSEI

A Orosei si ricercano 3 insegnanti di sostegno. Si offre un contratto a tempo determinato.

TEMPIO PAUSANIA

Un’azienda di Tempio Pausania cerca 1 cuoco capo partita. Offre un contratto a tempo determinato.

BONO

Un’azienda di Bono cerca 1 esercente di macelleria. Offre un contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 1 addetto alla contabilità generale. Offre un contratto a tempo indeterminato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 1 attrezzista di falegnameria. Offre un contratto a tempo determinato.

BELVI’

Privato cerca a Belvì 1 badante. Offre un contratto a tempo indeterminato.

ARZACHENA

Un’azienda di Arzachena cerca 1 architetto. Offre un contratto a tempo indeterminato.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 1 riparatore autoveicoli. Offre un contratto a tempo determinato.

CABRAS

Un’azienda di Cabras cerca 1 tirocinante elettricista. Offre un tirocinio regionale.

SASSARI

Un’azienda di Sassari cerca 1 sistemista. Offre un contratto a tempo determinato.

MOGORO

Un’azienda di Santadi cerca 1 meccanico d’auto. Offre un contratto a tempo indeterminato.

SANTADI

Un’azienda di Santadi cerca 1 meccanico d’auto. Offre un contratto a tempo determinato.

NUORO

Un’azienda di Nuoro cerca 1 tecnico organizzazione e gestione fattori produttivi. Offre un contratto a tempo determinato.

PORTOSCUSO

Un’azienda di Portoscuso cerca 1 impiegato amministrativo. Offre un contratto a tempo indeterminato.

SESTU

Un’azienda di Sestu cerca 1 addetto alla fatturazione. Offre un contratto a tempo determinato.

TORTOLI’

Un’azienda di Tortolì cerca 1 tirocinante aiuto commesso. Offre un tirocinio regionale.

ORISTANO

Un’azienda di Oristano cerca 1 impiegato amministrativo. Offre un contratto a tempo determinato.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri sono digitali.

Per partecipare al cantiere attivato dal proprio comune è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

LURAS

Il comune di Luras assume per il cantiere 1 muratore. Domande fino al 29 settembre. Info nel CPI di Tempio Pausania

SANT’ANNA ARRESI

Il comune di Sant’Anna Arresi assume per il cantiere 7 addetti alla manutenzione del verde, 1 autista (patente C) e 1 addetto al servizio di protezione e prevenzione. Domande fino al 29 settembre. Info nel CPI di Carbonia

IRGOLI

Il comune di Irgoli assume per il cantiere 2 muratori a secco, 2 operatori alla motosega e 4 braccianti agricoli. Domande fino al 29 settembre. Info nel CPI di Siniscola

NORAGUGUME

Il comune di Noragugume assume per il cantiere 2 muratori qualificati in pietra e mattoni. Domande fino al 29 settembre. Info nel CPI di Macomer

NULE

Il comune di Nule assume per il cantiere 8 braccianti agricoli. Domande fino al 29 settembre. Info nel CPI di Ozieri

SORGONO

Il comune di Sorgono assume per il cantiere 1 operatore alla motosega e 4 braccianti agricoli. Domande fino al 28 settembre. Info nel CPI di Sorgono

BOLOTANA

Il comune di Bolotana assume per il cantiere 8 braccianti agricoli e 2 muratori in pietra e mattoni. Domande fino al 28 settembre. Info nel CPI di Macomer

BADESI

Il comune di Badesi assume per il cantiere 1 geometra/perito agrario, 1 operatore alla motosega e 3 addetti alla manutenzione del verde. Domande fino al 25 settembre. Info nel CPI di Tempio Pausania

GIBA

Il comune di Giba assume per il cantiere 1 addetto al servizio prevenzione e protezione, 1 operatore alla motosega e 3 addetti alla manutenzione del verde. Domande fino al 25 settembre. Info nel CPI di Carbonia

VILLANOVA TULO

Il comune di Villanova Tulo assume per il cantiere 1 geometra e 10 addetti alla manovalanza/manutenzione del verde. Domande fino al 25 settembre. Info nel CPI di Isili

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere comune Luras. Info nel CPI di Tempio Pausania

Cantiere comunale Meana Sardo. Info nel CPI di Sorgono

Cantiere Lavoras Ussassai. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comunale Siliqua. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comunale Montresta. Info nel CPI di Cuglieri

Cantiere Lavoras GO Arzana. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comune Luogosanto. Info nel CPI di Tempio Pausania

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere comune Narcao. Info nel CPI di Carbonia

Cantiere Lavoras Villamassargia. Info nel CPI di Iglesias

Cantiere comunale Villasimius. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena

PRESELEZIONI E AVVISI AVVIAMENTO A SELEZIONE LEGGE 68

CARBONIA. 1 addetto alla vendita

Un’azienda assume per la sede di Carbonia un addetto alla vendita iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Carbonia e Iglesias. Il contratto sarà a tempo determinato per 7 mesi. Domande dal 28 settembre al 7 ottobre. Info nel CPI di iscrizione.

OLBIA. 1 impiegato di magazzino

Un’azienda assume per la sede di Olbia un impiegato di magazzino iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Olbia e Tempio. Il contratto sarà a tempo determinato per 7 mesi. Domande dal 22 al 30 settembre. Info nel CPI di iscrizione.

SASSARI. 1 autista autoarticolati

Un’azienda assume per la sede di Sassari 1 autista di autoarticolati iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri, Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato per 7 mesi. Domande dal 23 al 29 settembre. Info nel CPI di iscrizione.

SASSARI. 1 addetto movimentazione merce

Un’azienda assume per la sede di Sassari 1 addetto movimentazione merce iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri, Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato per 7 mesi. Domande dal 23 al 29 settembre. Info nel CPI di iscrizione.

SASSARI. 1 ispettore di produzione

Un’azienda assume per la sede di Sassari 1 ispettore di produzione iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri, Porto Torres. Il contratto sarà a tempo indeterminato full time. Domande dal 23 al 29 settembre. Info nel CPI di iscrizione.

SASSARI. 1 impastatore

Un’azienda assume per la sede di Sassari 1 impastatore, in possesso di diploma e iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri, Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato per 7 mesi, 21 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle 3 alle 7 del mattino, con saltuario lavoro domenicale. Domande dal 23 al 29 settembre. Info nel CPI di iscrizione.

SASSARI. 1 hostess di cassa o venditore addetto logistica

Un’azienda assume per la sede di Sassari 1 hostess con iscrizione le liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri, Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato per 6 mesi, 24 ore settimanali. Domande dal 23 al 29 settembre. Info nel CPI di iscrizione.

SASSARI. 1 perito industriale o geometra

Un’azienda assume per la sede di Sassari 1 perito industriale o geometra iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 , nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri, Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato per 7 mesi, 40 ore settimanali. Domande dal 23 al 29 settembre. Info nel CPI di iscrizione.

SASSARI. 1 manovale o carpentiere ferraiolo

Un’azienda assume per la sede di Sassari 1 manovale o carpentiere ferraiolo iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 , nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri, Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato per 7 mesi. Domande dal 23 al 29 settembre. Info nel CPI di iscrizione.

CAGLIARI. 2 centralinisti non vedenti

Il comune di Cagliari assumerà con avviamento a selezione due centralinisti telefonici non vedenti iscritti alle liste della legge 68 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, QUartu e Senorbì. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 21 settembre al 2 ottobre. Info nel CPI di iscrizione.

CAGLIARI. 1 centralinista non vedenti

Il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale assumerà con avviamento a selezione un centralinista non vedente iscritto alle liste della 68 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena, Senorbì, Carbonia, Iglesias, Sanluri, San Gavino Monreale. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 28 settembre al 9 ottobre. Info nel CPI di iscrizione.