Sulla morte della 16enne Asia Loddo a Is Pontis Paris dopo lo schianto in scooter la procura di Cagliari starebbe indagando per omicidio stradale: secondo quanto si apprende, i magistrati avrebbero aperto un fascicolo al momento senza indagati. L’incidente costato la vita alla sedicenne è avvenuto il 9 aprile in tarda serata nel tratto di viale Marconi compreso tra il capoluogo sardo e Quartu Sant’Elena. Asia Loddo, morta dopo 4 giorni di ricovero in Rianimazione al Brotzu e di disperati tentativi di salvarle la vita, viaggiava con un’amica 18enne che era alla guida: morta domenica, la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.

I carabinieri del Ris stanno effettuando rilievi tecnici e sono alla ricerca di eventuali tracce biologiche utili alle indagini. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Quartucciu. La dinamica sembra essere ancora poco chiara, così come è poco chiaro perché lo scooter era stato immediatamente spostato dai familiari delle due ragazze: e su questo insieme di elementi gli inquirenti vogliono vederci chiaro.

Le indagini puntano ora a chiarire la dinamica dell’incidente e a comprendere se ci siano eventuali responsabilità.