Una Interrogazione urgente per risolvere la grave problematica: “In via Magellano, nel quartiere di Sant’Elia, sorgono diversi stabili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). Da diversi mesi gli ascensori di tali palazzine risultano fuori uso, creando gravi disagi agli abitanti, in particolare anziani, persone con disabilità e famiglie con bambini piccoli” spiega il consigliere Mura.

“Alcuni residenti, soprattutto nei piani alti (fino al nono piano), si trovano di fatto impossibilitati a uscire di casa, con evidenti conseguenze sul piano della dignità, della salute e della sicurezza.

Nonostante le segnalazioni degli inquilini, la situazione non risulta ancora risolta, né risultano interventi urgenti da parte di Area”.

Pertanto Mura chiede al Sindaco e alla sua amministrazione se abbia già attivato interlocuzioni formali con l’ente regionale o con l’Assessorato regionale competente, se ritenga opportuno valutare un intervento diretto, anche temporaneo, in collaborazione con Area, per garantire condizioni minime di accessibilità agli immobili interessati e se sia possibile prevedere, nell’ambito delle politiche sociali e abitative comunali, un piano di monitoraggio e sostegno per i residenti in situazioni analoghe.

“Pur trattandosi di immobili di competenza regionale, l’Amministrazione comunale ha il dovere di vigilare sulle condizioni di vita dei cittadini che risiedono nel proprio territorio.

La situazione descritta integra una condizione di emergenza sociale e sanitaria, incompatibile con il diritto fondamentale alla mobilità e alla vivibilità degli alloggi pubblici”.