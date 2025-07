Erano a bordo di una Fiesta quando, dalle prime informazioni, il conducente, un giovane ventenne, ha perso il controllo del mezzo che ha carambolato più volte. Chi era accanto a lui è deceduto ugualmente sul colpo, grave un altro passeggero ricoverato in codice rosso. Ferite due donne che viaggiavano nella corsia opposta, il loro mezzo è stato colpito dalla Fiesta. I giovani erano diretti al parco acquatico di Baja Sardinia che ha chiuso per tutto il giorno per lutto.