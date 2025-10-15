Tra Pirri e Monserrato arriva lo spartitraffico e i cittadini si dividono tra chi accoglie la novità come un punto a favore della sicurezza e chi, invece, prevede un maxi ingorgo nella rotatoria dove dovrà confluire tutto il traffico. Stop definitivo a chi svoltava a sinistra verso via Porto Botte, le regole erano note da tempo anche se puntualmente disattese da chi ignorava la segnaletica orizzontale continua: ora arriva lo spartitraffico e, con esso, i malumori. “Non bastava l’inutile semaforo installato di recente proprio nei pressi dello stesso incrocio, a pochi metri da quello già esistente di via Italia” spiega un cittadino. “La svolta verso via Porto Botte, regolata dagli stop funzionava perfettamente. Adesso tutto il traffico dovrà confluire in una rotonda di Monserrato già congestionata da altro traffico che obbligatoriamente deve passare da lì. Chissà cosa ci racconteranno adesso: L’abbiamo fatto per il vostro bene, era pericoloso. Le solite ed inutili scuse. Sta di fatto che il traffico aumenterà”.