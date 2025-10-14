Secondo quanto emerge dalla documentazione medica consegnata al giudice, l’assunzione di cannabis allevia i dolori causati da una grave malattia di cui soffre da anni: per questo Mario Olianas, 44 anni, di Arzachena, torna libero dopo il sesto arresto per coltivazione di cannabis. Lo ha deciso la gip del Tribunale di Tempio Pausania, Marcella Pinna, che ha accolto la richiesta della difesa e non ha disposto alcuna misura cautelare.

Olianas coltiva la Cannabis Indica nel proprio giardino, dichiarandolo apertamente e sostenendo che la produzione è destinata esclusivamente a uso terapeutico personale.

Nel corso dell’ultima perquisizione, i carabinieri hanno trovato 33 piantine e circa sette chili di marijuana essiccata, ma la gip ha escluso qualsiasi finalità di spaccio. Nel provvedimento si sottolinea infatti che i certificati medici confermano la versione dell’imputato e attestano la necessità della sostanza a fini terapeutici.