Serramanna, migliaia di persone in festa per il secondo Motor Expo: gli appassionati di tutta la Sardegna si sono ritrovati per vivere il mondo dei motori a 360°.

Tra gare, esibizioni, spettacoli i veri protagonisti in pista sono state le moto come i giganti della strada. Organizzato dai Crazy Bikers Serramanna, la manifestazione “ha superato ogni aspettativa” commenta il sindaco GabrieleLittera.

“Due giornate perfette, frutto di mesi di impegno, passione e preparazione da parte di un gruppo straordinario di ragazze e ragazzi che hanno dimostrato serietà, attenzione e capacità organizzativa in ogni dettaglio”.

“Serramanna ha accolto un mondo di motori a 360 gradi: dai vecchi cinquantini ai grandi trattori stradali, dai mezzi tuning ai go-kart, dal modellismo al motocross. Un evento capace di parlare a tutti, con spazi dedicati alle famiglie, ai bambini, con il mercatino dell’usato, buon cibo, musica, birra e tanto divertimento”.

Non solo divertimento: gli organizzatori hanno voluto ricordare l’amico Giacomo Pilloni, 45 anni, scomparso di recente, e i morti caduti sul lavoro “portando due mazzi di fiori durante le celebrazioni. Un momento di grande sensibilità e partecipazione che onora la memoria e rafforza il legame tra la passione e il senso di comunità. Il Motor Bike Expo cresce e si afferma come una manifestazione di grande valore, destinata a diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di Serramanna”.