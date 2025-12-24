È stato arrestato dopo una latitanza di 3 anni io 49enne Ciro Andolfi, ritenuto vicino al clan camorristico Andolfi- Cuccaro.
L’azione si è sviluppata questa mattina: il 49enne era nascosto nel suo bunker a Napoli, in un appartamento sottoposto a sequestro.
L’operazione è stata diretta dalla Direzione distrettuale antimafia dopo un lungo e delicato periodo di indagini.
Andolfi deve scontare una pena di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni per associazione mafiosa, corruzione ed estorsione.
