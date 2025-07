Ignote le cause, al momento, che hanno generato un forte odore nell’aria: “Dalle prime ore del mattino si avverte un fortissimo odore di gas, persistente e acre, che sta destando preoccupazione tra i residenti per i potenziali effetti nocivi sulla salute e sull’ambiente” si legge nella segnalazione indirizzata all’Arpas Sardegna.

Il fatto è accaduto ieri, una sensazione che ha generato malessere e ha “chiuso gola e polmoni” soprattutto a chi ha patologie come Giampaolo Masu, sottufficiale dell’Arma in congedo, che da tempo denuncia le anomalie riscontrate nell’aria. Nessun dato ufficiale in mano riguardo la qualità dell’aria ma è la necessità di chiudere porte e finestre di casa e di ricorrere all’ossigeno per respirare che hanno generato non poca preoccupazione all’uomo e alla sua famiglia. “Dovrò andare via da qui, dal mio paese” ha ribadito anche ieri in una diretta social dove è apparso molto sofferente. A rafforzare l’ipotesi che qualcosa proprio non va sono le numerose segnalazioni da parte dei cittadini: ieri è stata inviata anche via mail da parte di O.G. una richiesta di verifica urgente, che ha scritto: “Si chiede con urgenza che l’ARPAS proceda a tutte le verifiche ambientali necessarie per accertare la fonte dell’emissione e la natura delle sostanze immesse in atmosfera, adottando ogni misura di monitoraggio e prevenzione a tutela della popolazione.

Si richiede inoltre un riscontro scritto circa le azioni intraprese e gli eventuali dati rilevati”.