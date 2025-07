Nel corso della notte, i carabinieri di Villacidro hanno notato in due distinte abitazioni la presenza di piante in vaso con infiorescenze compatibili con la canapa indiana.

Gli accertamenti immediatamente avviati hanno consentito di rinvenire, nel giardino di un’abitazione occupata da due fratelli — un 22enne e un 20enne del posto — quattro piante di canapa di altezza variabile. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di diversi grammi di cocaina e marijuana.

I due giovani sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) e sottoposti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione, in attesa del rito direttissimo.

Nel corso della stessa operazione, i militari hanno esteso i controlli a una seconda abitazione riconducibile a un 62enne del luogo, dove sono state rinvenute cinque piante di canapa coltivate in vaso all’interno del giardino. La perquisizione domiciliare eseguita nell’occasione ha dato esito negativo.

L’uomo verrà denunciato in stato di libertà.