È stata individuata la donna 73enne scomparsa ad Arbus risultata vittima di un incidente stradale che l’ha portata fuori strada a poca distanza dalla sua destinazione. La signora, che da tempo ormai vive a Roma, si trovava in Sardegna per trascorrere del tempo in famiglia. Ieri aveva pranzato con il fratello, poi il rientro verso casa, a Gutturu ‘e Flumini, dove però non è mai arrivata.

A far scattare l’allarme i parenti della 73enne, preoccupati di non avere notizie.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118 stanno portando i soccorsi alla donna le cui condizioni di salute sono ancora da approfondire