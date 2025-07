Ore di apprensione per la 73enne Maria Bonaria Onnis, scomparsa ieri da Arbus. La signora, che da tempo ormai vive a Roma, si trovava in Sardegna per trascorrere del tempo in famiglia. Ieri aveva pranzato con il fratello, poi il rientro verso casa, a Gutturu ‘e Flumini, dove però non è mai arrivata.

A far scattare l’allarme i parenti della 73enne, preoccupati di non avere notizie di Maria. Si sono già arrivate le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco.