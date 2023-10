Arbus, rifiuti abbandonati in terra e raccolti da una coppia di turisti svizzeri

Sacchi e immondizia abbandonati in terra e raccolti da una coppia di turisti svizzeri: esempio di civiltà e rispetto verso la natura e il territorio che ha raccolto applausi e consensi. A pubblicare immagini e descrizione è proprio uno dei protagonisti,

Christian Schaerer: “Ci vuole poco per una Sardegna pulita. Se solo metà della gente che va in spiaggia raccogliesse per 2 minuti le immondizie sparse ovunque – la zona spiaggione di Torre sarebbe sempre pulita. Inutile aspettare finché il comune mette due cestini dove servirebbe. Se non lo facciamo noi rimane la schifezza che conosciamo da anni”. Una zona presa d’assalto da migliaia di turisti ogni estate, i panorami mozzafiato regalano lo scenario di una terra selvaggia che si alterna tra alte dune di sabbia e una costa con il mare cristallino. Unica nota stonata sono gli scarti di plastica e cartacce che spesso abbondano un po’ ovunque: per questo motivo la coppia non ha esitato un attimo e ha raccolto tutto ciò che di non naturale fosse presente.

“Pulizia zona rotatoria, parcheggio e fossa lungo la strada: 2 persone, 45 min. In 10 l‘avremmo fatto in meno di 10 min. Grazie a Tecno Service che ha preso sacchetti”.