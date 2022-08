Appello a Radio Zampetta Sarda: “Ridatemi la mia gatta, offro 500 euro di ricompensa”

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI SERENA LATINI:” RIDATEMI LA MIA GATTA, 500€ DI RICOMPENSA”

L’appello accorato di Serena Latini, turista a Olbia, ha smarrito la sua gatta di 14 anni, non microchippata, senza collare e sterilizzata, il 29 luglio da Porto Istana a Olbia.

C’è ancora tempo per riparare, ridatemela, avrete 500 euro e la coscienza tranquilla.

Sto per ripartire da Porto Istana (Olbia) senza aver riavuto la mia amata gattina che, sono sicura, qualcuno mi ha rubato. Dopo più di trent’anni, non credo avrò cuore di tornare più in questo posto anche se meraviglioso e a me caro. Sono ferita dalla cattiveria e dall’egoismo di chi, per togliersi un capriccio, ha fatto del male a me e a una bestiola ormai anziana, che aveva il diritto di finire la sua vita in tranquillità, con le persone che ama.

Può essere stato chiunque, straniero, turista, locale. Per questo cerco di diffondere il più possibile questo appello.

Info

Tel 3333774646

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali