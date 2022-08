Lise e Talami cercano casa: appello a Radio Zampetta Sarda

Sto dovendo partire senza di loro. Sono stata in Sardegna pochi giorni e ho potuto solo sterilizzarli. Per venire con me serviva il passaporto che richiede almeno 21 gg dalla vaccinazione antirabbica e una compagnia aerea che accettasse animali a bordo. Al contrario degli altri gatti liberi che ho incontrato in Sardegna, Lise e Talami sono troppo domestici e questo, in un mondo crudele come il nostro, li espone a pericoli perché si fidano di chiunque. La situazione ideale per loro sarebbe trovare famiglia insieme, magari in una casa con giardino, anche se inizialmente andrebbero tenuti chiusi per farli abituare al nuovo ambiente. Meglio se come unici gatti di casa. Sono abituati a lottare per il cibo e non vedono di buon occhio gli altri gatti. Vi prego di far girare questo video il più possibile. Potete scaricarlo per ricondividerlo su altri social da questo link: https://tinyurl.com/LiseTalami