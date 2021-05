Aou di Cagliari sempre più social, Policlinico e San Giovanni di Dio su Linkedin

L’Azienda ospedaliero universitaria di di Cagliari è sempre più social. Da oggi è attivo anche il profilo Linkedin all’indirizzo https://www.linkedin.com/company/azienda-ospedaliero-universitaria-di-cagliari tramite il quale si potrà interagire e tenersi informati.

L’Aou di Cagliari si conferma tra le aziende più social in Italia e i cittadini ormai possono entrare quotidianamente in contatto con l’Azienda su tutte le più importanti piattaforme: Facebook (dove l’Aou ha quasi 22mila fan), Instagram (con oltre 7mila followers), Twitter, il canale youtube Aou Cagliari TV, oltre al canale Telegram AouCagliari (https://t.me/aouca) e a Whatsapp raggiungibile al numero 3387194434.

Un sistema di social totalmente integrato anche tramite un Ufficio relazioni con il pubblico innovativo che consente ai cittadini di entrare in contatto in tempo reale e senza barriere con Policlinico Duilio Casula e il San Giovanni di Dio. Una comunicazione a 360 gradi: con questo sistema, primo in Italia, i pazienti possono dialogare con l’Aou di Cagliari e avere informazioni in tempo reale e con tutti i mezzi a disposizione: facebook, instagram, twitter, ora linkedin il sito ma anche whatsapp, oltre ovviamente le mail, la pec e il telefono.