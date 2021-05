Cagliari, diffida del Comune al Lido: “Via subito quei sacchi di nylon dal Poetto”

Via quei sacchi rotti dalla spieggia. L’assessore alle Politiche del Mare Alessandro Guarracino ha mandato una diffida al Lido. Il Comune dà dieci giorni per rimuovere e smaltire i rifiuti provenienti dal degrado dei sacchi in nylon accumulati in spiaggia, per limitare eventuali danni all’ambiente e ai fruitori del litorale. Si tratta di sacchi per il contenimento dell’erosione della spiaggia saltati fuori dopo decenni.

Il Lido dovrà anche comunicare e adottare apposite iniziative per garantire la pulizia degli spazi in cui si dovesse ripresentare la stessa situazione di emergenza e un progetto di monitoraggio dello stato del manufatto. “Se fa piacere sapere che il Comune di Cagliari”, spiega la consigliera Francesca Mulas che ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale, “pur non essendo responsabile dell’intervento (che invece è di competenza della Regione Sardegna) si è attivato con verifiche, sopralluoghi e interlocuzioni, non possiamo certo essere contenti per i tempi: sono passati oltre due mesi da quando alcuni cittadini hanno segnalato il problema, e nel frattempo la plastica sta invadendo la spiaggia e il mare”.

“Il concessionario è già in contatto con la Regione per un intervento di rimozione e pulizia secondo le prescrizioni in materia. Confido in una soluzione rapida”, ha detto in aula Guarracino.