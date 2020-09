Antonio Ciontoli condannato a 14 anni per omicidio, la svolta della sentenza. Una condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli e 9 anni e 4 mesi di reclusione per gli altri tre membri della famiglia. E’ questa la sentenza emessa nel processo d’appello bis per l’uccisione di Marco Vannini, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015 mentre si trovava a casa della sua fidanzata a Ladispoli. “Il sottuficiale della Marina è stato riconosciuto colpevole di omocidio volontario con dolo eventuale, mentre la moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina (quest’ultima allora fidanzata con la vittima) invece per concorso anomalo in omicidio volontario.

Il sostituto procuratore generale, Vincenzo Saveriano, aveva chiesto 14 anni per l’intera famiglia. “Un secondo dopo lo sparo che raggiunse Vannini a un braccio – aveva ribadito il rappresentante della pubblica accusa – tutti avrebbero dovuto chiamare i soccorsi. E invece nessuno lo ha fatto. Questa condotta dolosa si e’ perpetrata per ben 110 minuti prima dell’arrivo di un’ambulanza. Tutti sono rimasti inerti e hanno assecondato quello che voleva Ciontoli, aiutandolo e mentendo. Tra la morte di un ragazzo di 20 anni e la necessità di salvare il posto di lavoro del sottufficiale della Marina Militare hanno scelto la seconda opzione”, scrive il nostro giornale partner Quotidiano.net.

