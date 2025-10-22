Carbonia, vigili del fuoco in azione per salvare un gatto intrappolato nelle tubature dell’acqua piovana: non riusciva più a uscire ma ora Rajo sta bene ed è nuovamente a casa.

Dissaventura a lieto fine per un felino che, per ore, è rimasto intrappolato nel sottosuolo. Come sia finito nel tubo non si sa, la certezza è che, grazie ai vigili del fuoco di Carbonia, è statto messo in sicurezza, “con pazienza, dedizione e tanto cuore hanno fatto di tutto per salvarla, oggi posso stringerla di nuovo” racconta la padrona.l sui social.

“Non dimenticherò mai il momento in cui ho sentito di nuovo il suo miagolio e poi l’ho vista riemergere verso la luce.

Un grazie enorme anche a tutte le persone del paese che si sono fermate, che hanno chiesto di lei, che hanno sperato con me”.

Per Rajo tante coccole e un piatto colmo di bocconcini.