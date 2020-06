Anticipato il via libera totale in Sardegna. Pili: “Niente controlli all’arrivo. Nemmeno la febbre”

Dovevano riaprire il 15 giugno. Ma il Governo, su richiesta della Regine, ha deciso di anticipare l’apertura di porti e aeroporti sardi a tutti i collegamenti, anche a quelli slegati dalla continuità territoriale. Il decreto dei ministri dei Trasporti e della Salute Paola De Micheli e Roberto Speranza è di ieri e spiega che da oggi “sono assicurati i servizi di collegamento da e per la Sardegna, nonché i servizi di trasporto aereo non in continuità sulle tratte della Sardegna verso gli aeroporti e viceversa”.

La richiesta, spiegano i ministri, arriva dalla Regione, che in due note spedite nei giorni scorsi, ha dichiarato che alcune “linee marittime in convenzione non coprono alcune delle rotte caratterizzate da elevati flussi di passeggeri” e perciò ha chiesto al Governo di “anticipare la riapertura dei collegamenti marittimi e aerei da e per la Sardegna”.

I turisti in arrivo dovrebbero compilare un questionario e scaricare un’app che però non è ancora disponibile. Ed è polemica sugli arrivi.