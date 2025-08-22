Un furto in un capannone agricolo si è concluso con l’identificazione dei presunti responsabili e il recupero dell’intera refurtiva. I carabinieri della stazione di Villacidro hanno denunciato tre persone: due per furto aggravato e una per ricettazione.

L’indagine è partita dalla denuncia di un imprenditore cagliaritano di 39 anni, proprietario del capannone situato nelle campagne del paese. Attraverso sopralluoghi, riscontri documentali e la ricostruzione dei movimenti sospetti nella zona, i militari hanno ricondotto il colpo a una 66enne agricoltrice e a un operaio di 32 anni, entrambi residenti a Villacidro. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero portato via un carrello rimorchio carico di materiali in ferro e acciaio zincato: portoncini, grate, pali per recinzioni, ganci e componenti per l’illuminazione.

Il bottino è stato trovato poco dopo in un terreno agricolo in località Is Guardias, nella disponibilità di un operaio 43enne del posto, che è stato denunciato per ricettazione. La refurtiva, interamente recuperata, è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziaria.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità. L’operazione, sottolineano i Carabinieri, si inserisce nell’attività di contrasto ai reati predatori che colpiscono anche le aree rurali, con gravi ricadute per il tessuto produttivo locale.