La Uiltucs Sardegna ha un nuovo segretario generale. Ieri durante il Consiglio Generale che si è tenuto al Caesar’s Hotel a Cagliari è stato eletto Andrea Lai. L’elezione è avvenuta alla presenza del segretario generale della UILTuCS nazionale, Paolo Andreani, della segretaria generale della UIL Sardegna, Fulvia Murru e dei componenti della segreteria regionale Elena Carta, Carla Meloni e del tesoriere Giomaria Cuccu. L’elezione di Andrea Lai, già componente della segreteria regionale UILTucs, segna il passaggio di consegne con Cristiano Ardau, eletto lo scorso maggio segretario nazionale della UILTucs, che ha guidato la categoria per 13 anni. “Il percorso prosegue nel segno della continuità, del rinnovamento e dell’impegno sindacale”, ha evidenziato il nuovo segretario generale che sarà affiancato nella segreteria regionale da Daniel Deiana, Marco Ferro, Silvia Dessì e Giovanni Pau e dal tesoriere nazionale Mauro Munari.