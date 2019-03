Ancora un drammatico incidente mortale in Sardegna: muore un motociclista di 46 anni. Moto contro auto, un tragico scontro frontale: inutili i soccorsi, per l’uomo non c’è stato niente da fare. La tragedia è avvenuta oggi a Sassari, nel quartiere di Li Punti. Nello schianto fatale tra una Lancia Y e una moto Suzuky è morto un centauro di Porto Torres: si chiamava Mario Pirastu e aveva appunto 46 anni. Il suo cuore ha cessato di battere durante la corsa disperata verso l’ospedale.