Salvini a Verona: “Le famiglie italiane? Un bimbo deve avere sempre una mamma e un papà”

Salvini a Verona: “Le famiglie italiane? Un bimbo deve continuare ad avere una mamma e un papà”. Esplode la polemica sulle dichiarazioni del leader della Lega al congresso delle famiglie, Di Maio del M5S replica: “Una stucchevole speculazione, Perché non si riesce a parlare di famiglia senza farci politica sopra?”. Salvini dal canto suo ha continuato: “Non sono qui per togliere qualcosa a qualcuno, non si tocca niente a nessuno. La 194 non è in discussione”. Ma “continuo a ritenere che un bimbo debba avere una mamma e un papà”. E aggiunge: “Condivido quello che ha detto il Papa. Io bado alla sostanza, non alla forma”.