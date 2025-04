Non c’è rispetto per le ordinanze ma soprattutto dei valori civili e della cristianità oltre che della sensibilità dei cittadini : la maggior parte dei ristoratori del Corso hanno lasciato gli ombrelloni lungo il percorso della cerimonia religiosa, certamente quella più cara agli abitanti di Stampace e a quanti sono venuti ad assistere all’evento in una mattinata piena di sole. Ma dove erano i Vigili Urbani e le competenti Autorità cittadine a far rispettare l’Ordinanza emessa per la specifica occasione Uno era in Piazza Yenne, due all’incrocio tra Via Azuni e Via Santa Margherita solo per far deviare il traffico. “S’Incontru” ha dato una immensa gioia ai presenti ma l’affronto degli ombrelloni lasciati nella strada va punito come si merita e ne chiediamo conto al Sindaco , alla Giunta, all’intero Consiglio Comunale, a chi governa il Corpo dei Vigili Urbani a Cagliari. La foto che pubblichiamo testimonia quanto stiamo denunciando.