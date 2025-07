Anche Capoterra nella morsa delle fiamme: grosso incendio a pochi passi dalle case, grazie al pronto intervento delle squadre preposte è stato evitato il peggio. Il sindaco Beniamino Garau: “Le fasi di vigilanza e monitoraggio proseguiranno per tutta la notte”.

Si è sviluppato in via dei Genovesi durante il pomeriggio, le squadre erano già pronte in quanto dalla mezzanotte è scattato il Coc per rischio incendi. Il forte vento di maestrale ha alimentato il rogo che in poco tempo ha generato timore tra i residenti. Le fiamme sono state prontamente spente evitando danni alle persone e alle abitazioni.

“Esprimo tutta la mia gratitudine alle associazioni che hanno lavorato durante le ore di allerta e nelle ore di attività di spegnimento delle fiamme che questo pomeriggio sono divampate in Via dei Genovesi.

Organizzazione, preparazione e prontezza nell’affrontare l’incendio.

Grande fatica ma anche grandi persone che non si tirano mai indietro” ha espresso il sindaco.