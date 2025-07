Quartu Sant’Elena, trovato morto in casa il parrucchiere Efisio Porcedda, 65 anni: da giorni non si avevano notizie dell’uomo.

Abitava in via Petrarca angolo Monteverdi, prime palazzine, era riverso a terra, privo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa insospettiti da un forte odore provenire dall’appartamento. Il parrucchiere, molto noto in città, sarebbe morto per cause naturali.