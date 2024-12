Ormai è un rito consolidato. La classifica della piattaforma internazionale Ashley Madison, che offre la possibilità di trovare relazioni extraconiugali, anche quest’anno si occupa delle città italiane e la Sardegna ne ha ben due nella top 20 italiana : Cagliari, al sedicesimo posto, e Sassari, quarta. Al primo posto invece, la veneta Vicenza. E se da una parte scappa un sorriso, dall’altra sicuramente c’è da riflettere sull’autenticità delle relazioni e dei valori che si intende portare avanti.

In una vita sempre più frenetica e spesso “superficiale”, dominata da rapporti sempre più social e meno reali, costruire una coppia solida e far fronte alle responsabilità di ogni giorno sembra essere diventato sempre più difficile.

“Le nostre classifiche rivelano una sorprendente dinamica nei comportamenti relazionali in Italia” – spiega Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa. “Non sono le grandi città a dominare l’infedeltà, ma piuttosto le città di provincia, che quest’anno vedono Vicenza in testa e un’impressionante presenza del nord Italia nella top 20. Questa tendenza dimostra come la ricerca di relazioni extraconiugali stia evolvendo in modo diverso nel Belpaese, confermando l’interesse degli italiani per esperienze che rompono con la tradizione”.

Di seguito, la Top 20 italiana invernale delle città più fedifraghe:

Vicenza Monza Venezia Sassari Verona Milano Bolzano Bergamo Firenze Trieste Bologna Rimini Padova Novara Piacenza Cagliari Trento Torino Modena Brescia

La piattaforma Ashley Madison è attiva dal 2002 e conta oltre 85 milioni di iscritti in tutto il mondo.