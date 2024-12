Villasimius, scuola “occupata” dai topi, “i nostri figli perdono giorni di scuola” segnala una mamma. “È per il bene dei bambini” ribatte il sindaco.

Da settembre a oggi sono già due gli interventi effettuati per sfrattare dall’istituto comprensivo i piccoli intrusi, grigi, sempre di corsa e potenzialmente pericolosi per la salute dell’uomo. Infezioni a portata di mano dove zampe e coda stazionano, senza considerare gli escrementi disseminati un pò ovunque. È così, infatti, che sono stati scoperti i topi e immediata è stata la presa di posizione da parte del Comune per derattizzare la scuola. “10 giorni circa in tutto, sinora, la scuola è stata chiusa, è nuova, situata in periferia e, come avviene in tanti altri istituti, è nostro dovere intervenire subito, per la salute degli alunni in particolar modo” spiega il primo cittadino Gianluca Dessì.

Un pò di pazienza, insomma, “il fenomeno potrebbe verificarsi nuovamente, non si può escludere” e per qualsiasi segnalazione da parte dei cittadini Dessì conferma la massima disponibilità da parte delle istituzioni preposte.