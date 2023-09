Ammazzò a martellate il barista che lo ospitava in casa in Sardegna: confermato ergastolo

Confermata in appello la condanna all’ergastolo per Claudio Dettori, il 25enne sassarese accusato dell’omicidio di Antonio Fara, barista di 47 anni ucciso a martellate nel suo appartamento nell’aprile 2021. La sentenza è stata emessa oggi dai giudici della Corte d’assise d’appello di Sassari: presieduta da Maria Teresa Lupinu, la Corte ha accolto la richiesta della procuratrice Gabriella Pintus e dall’avvocato di parte civile Simone Pisano, rigettando la richiesta del difensore dell’imputato, Giuseppe Onorato, che aveva chiesto la non ammissione agli atti della perizia psichiatrica con cui Dettori è stato dichiarato capace di intendere e di volere.

All’epoca del delitto Dettori non aveva un’abitazione ed era ospitato da un paio di mesi a casa di Fara che, il 22 aprile del 2021, fu trovato morto in casa, ucciso a colpi di martello. Dal primo momento i sospetti ricaddero su Dettori che, prima di scappare, aveva telefonato alle forze dell’ordine per denunciare un possibile omicidio.

Fu rintracciato nei giardini comunali e arrestato la sera stessa del delitto.