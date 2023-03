Amichevole contro il Cagliari di Ranieri: migliaia di tifosi in festa a Villacidro per i rossoblù

Villacidro – Un pomeriggio di bella festa sportiva con il Cagliari calcio che ha affrontato la Villacidrese per la gioia dei tifosi: i rossoblù hanno segnato 5 gol ma ciò che ha vinto è stato l’entusiasmo di ospitare la squadra più amata dell’Isola.

Migliaia di persone hanno gremito gli spalti del campo sportivo comunale: un’occasione colta al volo per i tanti sostenitori del Cagliari e del suo mister Ranieri che ha ricevuto una targa ricordo dal sindaco Federico Sollai. “Con questo entusiasmo e questa determinazione sono sicuro che in futuro si potranno fare grandi cose” ha comunicato il primo cittadino.

“L’amichevole Villacidrese-Cagliari è stato un grande evento sportivo per la nostra comunità. In una cornice di pubblico straordinaria e festosa, con tanti bambini e adulti che hanno incitato e supportato i giocatori del Cagliari e della Villacidrese, dando dimostrazione di come i villacidresi siano una grande comunità, coesa e accogliente, capace di manifestazioni di affetto sportivo incredibile”.

Tanto affetto e calore, insomma, per una squadra che merita di essere sostenuta e che regala grandi emozioni anche di fiducia verso il futuro, poiché i successivi sportivi sono capaci di distrarre la mente dagli avvenimenti caparbi della vita quotidiana ed è bene valorizzarli. Per la cronaca, la partita è risultata un buon test per i giocatori di Ranieri impegnati nel campionato di serie B.