Via lo storico pediatra, Osama al Jamal lascia Villasor dopo 29 anni

Villasor – Un altro medico che va via e i cittadini “tremano”: la comunità saluta ufficialmente il pediatra Osama Al Jamal. Il sindaco Massimo Pinna però rassicura i cittadini: “La Asl 8 di Cagliari ha già attivato le procedure per l’assegnazione dell’incarico ad un nuovo pediatra definitivo che potrebbe prendere servizio entro il mese di giugno”. In tempo di crisi per la carenza cronica di medici e pediatri, fa notizia anche quando un professionista termina il servizio locale convenzionato: auspicare un’immediata sostituzione è quasi un’utopia. Conoscono bene la situazione e le grandi difficoltà i “cugini” serramannesi che, da mesi, non hanno più a disposizione un pediatra e attendo, quasi sconfortati, l’arrivo di uno nuovo. Per Villasor le prospettive sembrerebbero, però, migliori e a darne comunicazione è il primo cittadino Pinna: “Dal primo aprile, dopo 29 anni di servizio nel nostro Comune, il dottor Osama Al Jamal termina il servizio di pediatra convenzionato a Villasor.

Osama è stato un riferimento per tanti bambini e per tantissime famiglie, per diverse generazioni, è stato anche amministratore del nostro comune e nonostante fossimo in schieramenti opposti c’è stato sempre la stima e il rispetto reciproco, sia umano che politico. Vi rassicuro che la Asl 8 di Cagliari ha già attivato le procedure per l’assegnazione dell’incarico ad un nuovo pediatra definitivo che potrebbe prendere servizio entro il mese di giugno e nel frattempo si sta procedendo per l’assegnazione di un incarico provvisorio per evitare discontinuità dell’assistenza”.