Appuntamento per tutti gli appassionati giovedì 18 dicembre, a partire dalle ore 15.00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria in Via Marengo 2.

L’evento è organizzato dal Circolo Sardo Auto Moto d’Epoca S.C.Q. in collaborazione con la Commissione Nazionale Cultura dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) ed il patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Comune di Cagliari, Automotoclub Storico Italiano Lancia Club Italia, Ordine Periti Industriali di Cagliari.

Oggetto del convegno sarà la promozione della cultura delle Auto Storiche con particolare riferimento alla ultra centenaria storia della casa costruttrice Lancia, approfondendone l’evoluzione, le innovazioni stilistiche e tecnologiche, le sue auto, il restauro, le corse e le vittorie sportive.

Si inizierà alle ore 15.00 con i saluti istituzionali da parte del Presidente della Facoltà d’Ingegneria e Architettura, Prof. Daniele Cocco, moderatore del convegno, del Presidente del Circolo Sardo Auto Moto d’Epoca S.C.Q. di Cagliari, Augusto Frau e del Presidente del Lancia Club Italia Federico Donati.

Alle ore 15.30 aprirà i lavori l’Ing. Lorenzo Morello, Vice Presidente della Commissione Nazionale Cultura dell’ASI, con la sua relazione dal titolo “I contributi della Lancia allo sviluppo dell’automobile”, cui seguirà alle 16.30 l’intervento di Angelo Melis, componente Commissione Cultura ASI, con la sua relazione dal titolo “La storia del modello Lancia Augusta, prodotta dal 1933 al 1936” che racconterà la genesi della vettura leggera degli anni ’30.

Alle ore 17.00 sarà la volta dell’appassionato restauratore, Enrico Boccato con la sua presentazione “Il restauro in casa della Lancia Augusta”, mentre alle ore 17.30 l’ing. Paolo Pezzuoli, studioso di auto e di veicoli industriali storici, terrà la sua relazione dal titolo “Lancia da Competizione”.

Seguirà intorno alle 18.15 il dibattito aperto.

In occasione dell’evento si terrà, nel piazzale antistante l’ingresso della Facoltà di Ingegneria e Architettura, un’interessantissima esposizione di autoveicoli storici di casa Lancia.

Il convegno, con ingresso libero, è aperto a tutti e si rivolge non soltanto agli appassionati ma altresì agli studenti ed a tutti coloro che intendono approfondire la storia di un marchio automobilistico conosciuto in tutto il mondo e che rappresenta ancora oggi un’eccellenza nella storia dell’innovazione tecnologica e stilistica mondiale.