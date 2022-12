Allevatore nel mirino dei ladri in Sardegna: “Derubato per la terza volta, torno nella mia Lombardia”

Ha la rabbia che gli corre su tutto il corpo e la disperazione di chi, a soli 31 anni, ha deciso di mollare un progetto imprenditoriale sicuramente innovativo ma azzoppato definitivamente dalle lacrime.

Michael Ceppaglia, bergamasco doc, nel 2020 ha messo piede in Sardegna per fare business: “Un allevamento biologico nelle campagne tra sant’Antioco e Calasetta”. La voglia di mettersi in gioco nell’Isola non gli è mai mancata, almeno sino a quando non sono iniziati i primi furti: “Nel 2021, a gennaio e a fine anno, mi hanno rubato trecento galline livornesi, di qualità, e anche altri gallinacci di diverse razze”. Ceppaglia non si è arreso e, nonostante il grave danno economico, ha cercato di andare avanti sempre con le sue forze. Stanotte, però, il terzo furto subíto ha rappresentato, per lui, la classica goccia che ha traboccare l’altrettanto famoso vaso: “I malviventi sono arrivati con un camioncino e hanno svaligiato la casetta che utilizzavo come deposito”.