Domani scuole aperte a Quartu: chiudono solo gli istituti di via Bach e via Prati

Scuole aperte a Quartu. Il sindaco Graziano Milia in controtendenza rispetto al primo cittadino del capoluogo tiene aperti scolastici. “Non c’è nessuna allerta rossa”, spiega Milia. Resteranno chiusi i plessi di via Bach e via Prati per alcune verifiche agli impianti elettrici. “Mi arrivano voci su alcuni problemi in alcuni istituti superiori che però non sono di mia competenza”, aggiunge il sindaco quartese, “se mi dovesse arrivare una segnalazione dai dirigenti scolastico sono pronto a emettere l’ordinanza per chiedere la chiusura alla Città metropolitana”.