La prevenzione per rischio incendi e per assicurare la sicurezza ai cittadini fa scattare le ordinanze:

“In tali condizioni l’incendio, se non tempestivamente affrontato può raggiungere in breve tempo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale e regionale” ha comunicato il Comune di Capoterra. Tale evento è da considerare “di rilevante impatto locale in quanto potrebbe comportare potenziali rischi per la pubblica incolumità in ragione delle caratteristiche dell’evento stesso”.

Come da precedenti esperienze maturate, è necessario quindi “garantire adeguata sicurezza alle persone residenti e/o dimoranti in tutto il territorio comunale, anche mediante l’impiego delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, a supporto della Polizia Locale”.

Dalle ore 0:00 alle ore 21:00 e comunque sino alla fine della situazione di emergenza massima allerta per le forze incaricate a presidiare il territorio.

Stessi orari per Monserrato che chiude parchi e cimitero “in via cautelare e a tutela dell’incolumità pubblica”.