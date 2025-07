Intervento in piena notte dei Carabinieri a Decimoputzu per sedare una lite scoppiata all’interno di un’abitazione privata tra due uomini, verosimilmente per futili motivi.

All’arrivo sul posto, i militari hanno trovato i due uomini sul ciglio del marciapiede sotto casa e si sono subito attivati per mettere tutti in sicurezza e ricostruire la dinamica dell’episodio, accertando che un 41enne operaio originario della Costa d’Avorio, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito con un coltello un 54enne cittadino nigeriano, ferendolo a una mano. Il ferito è stato accompagnato presso l’ospedale “G. Brotzu” di Cagliari, dove è stato medicato in codice verde; le sue condizioni non destano preoccupazione.

Al termine degli accertamenti, l’autore dell’aggressione, che da alcuni giorni era ospite del 54enne, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il coltello utilizzato è stato sequestrato.