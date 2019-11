Allerta gialla in Sardegna, previste piogge abbondanti nelle prossime ore: altolà della Protezione Civile. Ecco le zone più interessate, tra queste l’Iglesiente. Con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso: – un AVVISO di allerta codice GIALLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO (Criticità ORDINARIA) a partire dalle ore 16:00 del 24.11.2019 e sino alle ore 15:59 del 25.11.2019 per le zone di allerta MONTEVECCHIO PISCHINAPPIU (SARD-C) E IGLESIENTE (SARD-A)