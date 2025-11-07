“I malintenzionati si fingono appartenenti alle forze dell’ordine, in particolare carabinieri, per guadagnare immediata fiducia e ottenere denaro o oggetti di valore.

Spesso raccontano storielle molto convincenti, ad esempio affermando che un figlio, un nipote o un altro familiare sarebbe stato arrestato e che per ottenerne il rilascio sarebbe necessario versare una cauzione in denaro o consegnare gioielli.

In seguito chiedono esplicitamente soldi e preziosi “per la cauzione” o cercano di entrare in casa con la scusa di effettuare controlli.

Questa richiesta è assolutamente improponibile: le forze dell’ordine non chiedono mai denaro o gioielli a domicilio per tali motivi”.

Seguono le raccomandazioni: “Non aprite la porta a chi non conoscete, anche se indossa una divisa o mostra un tesserino.

Non consegnate mai denaro, gioielli o documenti personali a persone che si presentano spontaneamente.

Se vi viene chiesto di pagare una “cauzione” o consegnare oggetti per il rilascio di un parente, sappiate che è una truffa.

In caso di dubbio telefonate immediatamente al 112 per verificare la situazione con le forze dell’ordine”.

È inoltre necessario segnalare sempre ogni episodio sospetto alle forze dell’ordine, anche se non è avvenuto alcun furto: “Ogni segnalazione aiuta a prevenire altri episodi”.

Una tematica da diffondere per mettere in allerta più persone possibili, “la collaborazione di tutta la comunità è fondamentale per proteggere i più vulnerabili”.

