La moglie Franca ed il figlio Ali con Ilaria danno il triste annuncio della scomparsa dell’amato
DOTTOR
Ahmad Tarrab
Il rito funebre si terrà sabato 8 novembre 2025, nella Sala del Commiato del Tempio Crematorio, sito nel Cimitero di San Michele, alle ore 15.
In memoria di Ahmad, è possibile effettuare una donazione all’Associazione Culturale Amicizia Sardegna Palestina*
Cagliari, 8-11-2025
*ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICIZIA SARDEGNA PALESTINA ODV
Via Monte Santo, 28 09122 Cagliari
IBAN: IT 86D0760104800000012907085
Impresa Funebre
ANTONINO PANI
Viale Regina Margherita 73/75
Cagliari
Corso Vittorio Emanuele 103
Pula
Tel. 070/670567