Allarme rientrato per Andrea Loru, l’uomo di 45 anni di cui i familiari non avevano piu notizie da domenica. A comunicarlo è la figlia Rebecca, che in tarda mattinata aveva lanciato una richiesta di aiuto per rintracciare il papà emigrato, per motivi di lavoro, in Francia. “Grazie a tutti per essermi stati vicino – scrive Rebecca – mio papà sta bene, si è fatto sentire e sono la persona più felice del mondo!”