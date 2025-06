Monastir – Molestate da due uomini in mezzo alla strada e in pieno giorno: “Basta con questa situazione, vogliamo più controlli”. Il fatto è avvenuto circa una settimana fa, è stato segnalato da una delle due ragazze prese di mira al fine di allertare soprattutto le donne.

“Uno con la maglietta del Barcellona, l’altro con una polo scura. Ero con una mia amica e hanno provato a fermarci insistentemente e per un bel pezzo ci hanno seguite con tanto di insulti ecc perché non li abbiamo considerati. Tutto ciò nel marciapiede di fronte al distributore. Di giorno, alle 13:00: neanche di giorno possiamo più stare tranquille?” racconta la giovane.

Una situazione oramai nota da tempo, diverse le segnalazioni che mettono in evidenza il triste fenomeno in cui ragazze e donne vengono molestate anche nelle vie più frequentate.