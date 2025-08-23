Allarme cervi non solo a Pula e Sarroch: anche nell’Iglesiente c’è chi ha rischiato la vita a causa degli animali che soprattutto la notte vagabondano in cerca di cibo.

“I danni che può causare un cervo al galoppo? Di notte non hai scampo perché i cervi cercano i fari della macchina, puoi essere anche fermo a bordo strada, ma se non riesci a spegnere i fari e suonare il clacson l’impatto è inevitabile. Ti distrugge la macchina”. La testimonianza shock di un lettore di Casteddu Online: “In 12 mesi due auto distrutte”.

Gli incidenti sono avvenuti lungo la Ss 293 che da Giba porta a Siliqua. “Nel primo incidente mia moglie per 90 giorni non poteva muoversi, 13 mila euro di danni e solo 2 mila euro di risarcimento”.

Grandi, possenti e particolarmente impauriti: si presentano così gli animali selvatici che, inconsapevolmente, corrono in strada, saltano, vanno incontro alle macchine e alla morte.

Una questione da non sottovalutare, tantissime le segnalazioni come gli incidenti stradali che hanno causato anche una vittima. Ma niente sembra ancora essere risolto: i cervi continuano ad attraversare la strada, causano incidenti e il più delle volte muoiono tra atroci sofferenze.

Anche il 3 luglio un automobilista è finito in ospedale dopo aver travolto un cervo mentre percorreva la Sp 89. Una situazione che, insomma, a detta degli automobilisti, è sempre più frequente e “che necessita di misure urgenti da adottare da parte delle istituzioni di competenza” spiegano i cittadini.