Allarme a Lanusei: scattano le ricerche per Giancarlo Contu, scomparso da ieri

Un uomo scomparso a Lanusei. L’allarme lanciato dai parenti sui social network. “Lui si chiama Giancarlo Contu. Non si hanno più notizie di lui da ieri mattina (è uscito dalla propria abitazione a Ilbono ieri mattina intorno alle 6:30 /7. È stato visto per l’ultima volta alle ore 10:30 ( a piedi ) a Lanusei tra la rotonda e la strada per l’ospedale . Il suo telefono è spento è siamo molto preoccupati perché è diabetico e non ha con sé l’ insulina. Fate girare per favore e chiunque lo veda contatti immediatamente le forze dell’ordine. Grazie”