Sparito da Sanluri e avvistato a Cagliari: carabinieri e parenti cercano senza sosta Venerio Pilloni

L’unica certezza sugli ultimi tre giorni di Venerio Pilloni, sparito da sabato pomeriggio da Sanluri, è che ieri notte ha alloggiato in un hotel di via Angioy a Cagliari. A confermare la presenza dell’uomo in un albergo a pochi metri dalla stazione di piazza Matteotti sono i carabinieri: è la compagnia di Sanluri, diretta dal capitano Aldo Meluccio, ad avere fatto scattare il piano provinciale di ricerca. La foto e tutti i dati del 58enne sono tra le mani di tutte le forze dell’ordine, ma al momento si punta ancora la sola pista dell’allontanamento volontario. Per i militari non ci sarebbero, al momento, elementi preoccupanti: Pilloni si sarebbe allontanato di sua iniziativa, punto. Ma, se nelle prossime 24 ore non sarà trovato, lo scenario potrebbe cambiare. Intanto, stando a quanto si apprende dai familiari, la sua automobile è sparita dal parcheggio della stazione di San Gavino Monreale: un barista avrebbe detto di aver visto Pilloni qualche ora fa proprio nella zona dei treni. Ma questo punto non trova conferme ufficiali da parte dei carabinieri di Sanluri.

È il fratello, Federico, ad avere denunciato la scomparsa ai carabinieri. Come lui, è preoccupata anche la sorella: “Nell’ultimo periodo era strano, più inquieto, così ci hanno detto dei suoi compaesani”. La paura che gli sia successo qualcosa c’è tutta, e i familiari non faticano certo a farlo capire. Alle ricerche, nel pomeriggio, hanno preso parte anche alcuni colleghi dell’azienda nella quale Venerio Pilloni lavorava come pastore: ma del 58enne, purtroppo, nessuna traccia.